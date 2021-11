Voulant gagner des marchés auprès de Aliou Sall : Aïssatou Diallo loue les services d'un marabout et se fait gruger plus de 8 millions.

Domicilié aux Parcelles Assainies, Saliou Touré, maître coranique a été jugé ce mardi 16 novembre 2021 devant la barre du Tribunal des Flagrants Délits de Dakar pour abus de confiance, charlatanisme et escroquerie portant sur un montant de plus de 8 millions de francs Cfa au préjudice de la dame Aïssatou Diallo. Il sera édifié sur son sort le 23 novembre prochain.



Devant le prétoire, le prévenu a nié la moitié des faits qui lui sont reprochés. Pour sa défense, il déclare : "la plaignante est venue me voir pour solliciter des prières afin de fructifier son business. Je suis resté dans sa maison pendant 4 mois. Elle m'avait prêté sa voiture de marque Renault, mais elle est tombée en panne lors d'un voyage à Kaolack. Quand, je l'ai informée, elle m'a demandé de l'acheminer sur Dakar..."



Répondant à l'interrogatoire de son conseiller, le mis en cause indique que la partie civile lui a demandé de formuler des prières pour qu'elle puisse gagner des marchés auprès d'Aliou Sall, maire de la ville de Guédiawaye. "Ce jour-là, je lui ai remis des gris-gris lors du baptême de la deuxième femme du maire. Quelques jours plus tard, elle m'a rappelé pour me dire que mes prières se sont exaucées", relate-t-il.



À son tour, la plaignante Aïssatou Diallo déclare avoir loué les services du prévenu pour des prières par le biais d'un ami. Je lui donnais tout ce qu'il me demandait. Je lui avais remis une valise avec de l'argent pour qu'il me fructifie l'argent. Ce qu'il n'a pas fait...

Pire, lors du Grand Magal de Touba, il est resté deux jours chez moi. À mon départ de Touba, il m'a demandé de remettre à un individu 200.000 francs prétextant que ce dernier devait faire des offrandes dans la ville sainte pour moi.



Selon l'avocat de la partie civile, le mis en cause a reconnu avoir reçu la somme de 3 millions. "Ma cliente lui a remis encore une somme de 5 millions de nos francs. Il lui a promis la fructification des affaires de madame. Il a donné plusieurs fois des potions magiques à Madame", a précisé la robe noire qui demande 10 millions de francs Cfa pour réparation de tout préjudice confondu.



Pour le représentant du ministère public, il est constant que des sommes d'argent ont été remises au prévenu. Sur ce, le parquet requiert deux ans de prison ferme. Pour la défense, il n'y a aucune preuve qui montre que le véhicule a été restitué dans un état piteux. Il n'y a ni expertise ni rien. Mieux, la robe noire précise qu'il n'a aucun témoin qui a assisté à la remise de la valise. Suffisant pour lui de demander la relaxe du prévenu au bénéfice du doute.



L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 23 novembre prochain.