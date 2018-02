Votre ordre d'arrêt est-il trop serrée?

Je suis sûr que vous savez que lorsque vous placez votre stop loss est important. Cependant,d'une manière générale, les pertes d'arrêts plus larges vont conduire au succès commercialbeaucoup plus rapidement que les ordres d'arrêt plus serrées. Dans la leçon d'aujourd'hui,nous allons discuter et voir l'importance de placer des pertes d'arrêt plus larges au lieu de plus serrés.Vous pourriez telecharger mt4 pour vous entraîner à marquer correctement des stop losses.Après plus de 15 ans de trading et après avoir parlé avec plus de 20.000 membres de ma communauté de trading, il est clair pour moi que de nombreux traders peuvent appeler la direction du marché, mais ils sont souvent stoppés trop tôt, parfois juste avant que le marché ne s'inverse dans la bonne direction, ça sonne familier ?La raison pour laquelle cela se produit généralement est parce que les commerçants placent leurs ordres d'arrêt trop serré ou trop proche du prix du marché actuel. Ainsi…Avant d'entrer vraiment dans la «veine» de la leçon d'aujourd'hui, je dois juste dire que les pertes d'arrêts serrés ont leur place dans certaines formes de trading et dans certains scénarios de marché. Mais, aujourd'hui, je veux me concentrer sur le trading journalier des graphiques et des durées de négociation plus longues de quelques jours à quelques semaines (position trading), ce qui est mon principal style de trading et ce qui m'a fait le plus d'argent.Les marchés évoluent en moyenne chaque jour et chaque semaine, c'est un fait qui se reflète dans l'indicateur ATR ou average true range, que vous pouvez appliquer à vos graphiques dans la plateforme metatrader 4. En se concentrant sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, nous devons être conscients de cette gamme d'ATR, principalement afin que nous puissions nous assurer que notre stop loss est placé en dehors de celui-ci. Cela n'a littéralement pas de sens d'avoir un stop loss à l'intérieur de cette fourchette, car cela signifie que nous risquons d'être stoppés simplement en raison des fluctuations normales de la volatilité des prix au jour le jour.