À chaque combat de lutte au Sénégal, les populations doivent arrêter de vivre et se terrer chez eux de peur d’être agressées et dépouillées par les malfrats qui accompagnent les lutteurs à l’Arène nationale qui se trouve à Pikine, dans la banlieue dakaroise.



Ce dimanche encore, les énergumènes étaient de sorti pour commettre leurs forfaits en toute impunité sur la Route nationale 1. Dans cette vidéo publié par Mamadou Diakhaté sur le Réseau social X, on peut entendre la peur dans la voie des filles qui crient dans le bus en regardant agresseurs agresser et voler les biens d’honnêtes citoyens qui vaquaient à leurs occupations. Ada Fass et Zoss devaient croiser le fer. C’était un crime de sortir.