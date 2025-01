Vol de carburant à Senstock : quatre nouvelles arrestations, les mis en cause envoyés en prison

L’affaire du vol de carburant à Senstock connaît un nouveau développement. Quatre personnes ont été récemment envoyées en prison à la suite d’une plainte de la direction générale de Star Oil. Dans sa requête, transmise à la Section de recherches, la plaignante a joint une vidéo où l'on apercevrait les malfrats présumés en train d’opérer illégalement à l’intérieur de Senstock et perchés sur ses camions de livraison de carburant.



D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce lundi 27 janvier, les nouvelles arrestations concernent trois chauffeurs de la société Transinter et un autre de Daniel Hadad et fils (Dhf). «Conduits devant le magistrat du premier cabinet d’instruction, ils ont été tous les quatre inculpés et placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction pour association de malfaiteurs, vol au préjudice de son employeur…», renseigne le quotidien du Groupe futurs médias.



Le journal rappelle que cette affaire a déjà conduit à l’arrestation de 41 personnes. Il ajoute que «le magistrat [chargé du dossier] a entamé les auditions au fond».