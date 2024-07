Vol de 200 millions F CFA : les neuf policiers placés sous mandat de dépôt

Le chef de la Brigade de recherches du commissariat de Zac Mbao et son équipe, impliqués dans une rocambolesque affaire de vol de 200 millions de francs CFA, viennent de passer leur première nuit en prison. Les neuf ont été placés sous mandat de dépôt suite à leur face à face avec le procureur, ce mardi, indique Les Échos.



Douze personnes, au total, sont visées dans cette affaire. L’indicateur de police, D. Cissé, et deux ressortissants maliens, A. Diguiba et V. Obondimbe, accusés de blanchiment d’argent, complètent la liste.



Pour rappel, les agents en question avaient arrêté les deux Maliens, qui détenaient 600 millions de francs CFA en liquide. Seulement, une fois dans les locaux du commissariat, les policiers n’ont déclaré que les 400 millions Fcfa après avoir soutiré 200 millions de la valise d’argent. Ils seront trahis, malgré leurs dénégations, par le visionnage des caméras de surveillance des maisons jouxtant le commissariat par la Division des investigations criminelles (DIC), en charge de l’enquête : « Les 9 policiers ont été ainsi filmés en train de débarquer les sacs d’argent d’un véhicule conduit par leur indicateur», précisait L’Observateur.