Voici les 4 gendarmes morts dans l’accident du convoi de Macky Sall à Sédhiou (photos)

04 gendarmes appartenant à l’Escadron de surveillance et d’intervention de Ziguinchor (ESI), et qui accompagnaient le convoi présidentiel sont morts, dont 02 gradés et 02 élèves gendarmes. 08 autres gendarmes sont également blessés.

