Visite officielle: Recep Tayyip Erdogan à Dakar pour trois jours

C’est un nouvel éclat de la diplomatie sénégalaise. Le chef de l’Etat turc Recep Tayyip Erdogan et son épouse sont arrivés hier à 23h 30 à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), pour une visite officielle de 72 heures au Sénégal. L’hôte du chef de l’Etat Macky Sall est le premier chef d’Etat étranger à atterrir à l’AIBD, dont les travaux de construction ont été achevés par le consortium turc Summa- Limak qui assure l’exploitation de sa plateforme. Après la présentation des membres du gouvernement, députés et autres diplomates accrédités au Sénégal, le président Erdogan a eu un bref entretien avec Macky Sall avant de visiter l’aérogare de l’aéroport international Blaise Diagne. Il est prévu aujourd’hui à 12 heures, un entretien en tête-à-tête au Palais entre Macky Sall et Recep Tayyip Erdogan accompagné de beaucoup d’hommes d’affaires turcs. Une séance qui sera suivie d’une cérémonie de signature de nombreux accords entre les gouvernements sénégalais et turc. Dans l’après-midi d’aujourd’hui, toujours selon la Présidence, les deux chefs d’Etat vont présider un Forum économique sénégalo-turc au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) et ensuite visiter les travaux du complexe sportif Dakar Arena et du marché d’intérêt international de Diamniadio. Cette visite de Recep Tayyip Erdogan est la deuxième au Sénégal après celle de janvier 2013 alors qu’il était Premier ministre de ce pays, 15ème puissance économique mondiale et 6ème en Europe. Et pour la Présidence, la coopération entre le Sénégal et la Turquie connaît une intensification depuis quelques années. Non sans relever que les turcs ont permis la finition de l’aéroport Blaise Diagne, la construction du Centre de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, entre autres. Sans compter les chantiers qui sont en cours de réalisation par les entreprises turques. En outre, le président Recep Erdogan en plus d’une importante délégation, est accompagné des ministres Mevlut Cavuoglu (affaires étrangères), Bérat Albayrak(Énergie, par ailleurs son gendre), Nihat Zeybekci (ÉCONOMIE), Bulent Tufenkci(Commerce), Ahmet Esref Fakibaba (Agriculture) et Numan Kurtulmus (Culture et Tourisme).

