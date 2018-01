Flash actualité - Dernière minute

Visite officielle: Macro à Dakar avec la crème de la Diaspora sénégalaise

Le président français viendra avec, dans sa délégation, des représentants importants, des exemples de réussite extraordinaire





Le chef de l’Etat français Emmanuel Macron viendra au Sénégal avec des Sénégalais de la diaspora ayant réussi en France, a appris l’APS.



"Le président viendra avec, dans sa délégation, des représentants importants, des exemples de réussite extraordinaire de la diaspora sénégalaise en France", a indiqué l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot.



"[…] ce qui fait la force de la relation entre la France et le Sénégal, c’est quand même la diaspora sénégalaise, les 200.000 Sénégalais qui vivent en France. Il ne faut pas les oublier", a expliqué M. Bigot, interrogé à la veille de l’arrivée, jeudi, à Dakar du président Macron qui doit notamment participer au Sommet du Partenariat mondial pour l’éducation.



Les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron co-présideront la Conférence de financement du Partenariat mondial (GPE, en anglais) pour l’éducation ‘’Un investissement pour l’avenir’’ qui se tiendra à Dakar, les 1er et 2 février 2018.



La Conférence de financement du GPE cherche à mobiliser 3,1 milliards de dollars de la part des bailleurs pour la période 2018 – 2020.



Il s’agit de soutenir l’éducation de 870 millions d’enfants dans 89 pays en développement dans lesquels vivent 78 % des enfants non scolarisés dans le monde.



Pour les pays en développement, l’objectif est qu’ils accroissent leur financement intérieur pour atteindre 20 % de leur budget.

AAD Senxibar

