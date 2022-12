Visite des ouvrages d’assainissement : Mamadou Mamour Diallo prend le pouls des chantiers de l’ONAS

Le Directeur général de l’Office National de l’Assainissement (ONAS) a débuté une tournée nationale pour s’enquérir de l’état d’avancement de certains chantiers de son département mais aussi pour étudier la situation sur le terrain. « Il s’agit de constater ce qui se passe et comprendre ce qu’il faut entreprendre ou améliorer pour le bien-être des populations », a indiqué Mamadou Mamour Diallo pendant l’étape de Dakar qui se fera sur deux jours (Lundi-Mardi).

A la zone de Captage par exemple, il est question de reprofilage du bassin. Cette infrastructure a été le cadre de plusieurs débordements durant l’hivernage 2022. « L’Etat a mobilisé pour 2023, un budget de 800 millions de francs CFA pour des actions d’urgence. Déjà un montant de 16,30 milliards de francs CFA autorisé par l’Etat lors de la loi des finances 2023 concerne la Zone de captage et environs, l’hôpital Philippe Maguilène Senghor et la Cité belle Vue » renseigne-t-on. En effet, une étude est en cours pour 2023. Il s’agira de curer, reprofiler afin d’augmenter la capacité de stockage, mais aussi de reconstruire et rehausser le mur . L’ouvrage s’étend sur une superficie d’environ 6 hectares. Il est le réceptacle des eaux de Liberté 6, de Bourguiba, de Grand-Yoff, de Castors avant leur pompage en mer. La station de pompage est munie de 3 pompes d’une capacité de refoulement de 4500 m3/heure.