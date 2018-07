Violation des clauses du contrat de travail: Bougane traîne en justice ses trois ex-employés

Le patron de D-médias avait servi le 24 mai dernier une sommation interpellative aux trois journalistes et à la Directrice général de 7TV, Maimouna Ndour Faye. Bougane est revenu à la charge en servant à ses trois ex-employés, une citation à comparaitre. Ainsi, les journalistes Mouhamadou Bitèye, Binta Dior Bitèye (plus connue sous le nom de Adja Bitèye) et Mamadou Awa Ndiaye seront aujourd’hui devant la barre du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar. Il reproche à ces derniers d’avoir violé la clause de «non concurrence», même s’il reconnaît, toutefois, que nos confrères ont déposé leurs lettres de démission. Seulement, d’après Bougane Guèye Dany, ils ont violé «la clause de non concurrence». Cette clause leur interdit après la démission d’exercer toutes les fonctions similaires, c’est-à-dire de journalisme dans un organe concurrent. Aussi, il leur est aussi interdit d’exercer dans le secteur des médias dans un rayon de 20 Km de SenTv. Ainsi, le tribunal va statuer sur les indemnités de préavis, les dommages et intérêts et violation de la clause de non concurrence.