Politique

Vidéo: Sans détour avec Amsatou Sow SIDIBE

Le piétinement des droits de Khalifa Sall - Les magistrats impliqués dans la politique politicienne - Le poids de l'argent au Sénégal - Les cas où la justice n'a pas dit le droit - Mes premières amours

Femme politique, militante des droits de l'Homme, féministe, professeur agrégée de droit privé, Amsatou Sow Sidibé est l'invitée du 24ème numéro de votre émission politique Sans détour, co-produite par Seneplus.com et Sup'Imax.



Ce 24ème numéro est présenté par le journaliste et analyste politique, Momar Seyni Ndiaye, qui a à se côtés le rédacteur en chef adjoint du site de vérification des faits Africa Check, Samba Dialimpa Badji, et le journaliste, Abdoulaye Sène.



La présidente du parti politique Car Leneen évoque, entre autres, l'indépendance de la Justice au Sénégal, le procès de Khalifa Sall, le dialogue politique initié par le régime au pouvoir, la place des femmes dans la société sénégalaise, la situation de la jeunesse.



Regardez l'intégralité de l'émission.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre