Vidéo – Polémique sur l’aide alimentaire : « Un débat politicien qui fait perdre du temps » (Macky Sall)

Débat…au ras des pâquerettes



« Il est dommage qu’on nous ramène au ras des pâquerettes. Au moment où nous parlons de l’annulation de la dette africaine, au moment où nos pays ont fait l’effort de mettre en place des plans de riposte, on nous ramène vers un débat de transport de vivres », se désole le chef de l’Etat.



Pour le Président Sall, ce qui importe aujourd’hui, « c’est que tous les pays donateurs sont dans nos pays, participent et contrôlent parfaitement l’exécution des budgets nationaux ».



Les corps de contrôle à pied d’oeuvre



« Toutes les mesures de contrôle, que ce soit la Cour des Comptes ou l’Inspection générale d’Etat, sont à pied d’oeuvre. Maintenant, le débat politicien ou le débat qui veut nous faire perdre du temps, vraiment je ne veux pas descendre à ce niveau… », lâche-t-il dépité.



Aussi rappelle-t-il qu’il vient de « créer un comité de pilotage qui sera dirigé par une personnalité indépendante et composé de membres du Parlement, de toutes les tendances et de la société civile ».



Regardez :