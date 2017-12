Politique

Vidéo – Pape Alé Niang: « Nous dénonçons pour l’équité et la démocratie… »

Pourquoi cet acharnement excessif sur le régime en place? Comment les informations lui parviennent? Pape Alé Niang, journaliste à la 2STV et propriétaire du site dakarmatin a réponse à toutes ces questions.



Interpellé dans l’émission « 12/14 » de la RDV ce jeudi 21 décembre, le journaliste pose comme prétexte qu’il mène un combat pour l’équité et la démocratie. Pour lui, le rôle de tout patriote est de contribuer à formation d’un Etat de droit. Pour la source des ses informations, il révèle que ce sont des gens patriotes qui désirent vivre dans un pays de droit et d’équilibre et qui sont dans le système qui l’informent.

AAD Senxibar

