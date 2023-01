(Video)-Me Moussa Diop à Sonko "dafa wara dem wouyou Dji"

«Il clamait son innocence et se disait impatient d’aller en procès pour laver son honneur et prouver le complot ourdi contre lui. J’estime qu’à ce stade de la rien ne peut arrêter la machine judiciaire et qu’Ousmane Sonko devrait aller répondre pour que cette affaire soit définitivement tirée au clair ». Tel est l’avais de l’ancien Directeur General de Dakar Dem Dikk sur le dossier Adji Sarr Ousmane Sonko. Il se prononçait dans une interview accordée à iGFM ce mercredi.