Vidéo : Mansour Faye : «J’ai reçu Ousmane Sonko dans mon bureau… »

Après la sortie de Sonko (voir par ailleurs), Mansour Faye y est allé de sa réponse ce matin sur la 2Svt. « Je n’ai pas de commentaires à faire parce que ce jeune ne sait pas ce qu’il dit. Lorsque tu ne sais pas, tu dois te taire. On va tous rendre des comptes. Un ministre va rendre compte. Quelqu’un qui a des charges publiques est également dans l’obligation de rendre compte. On ne peut pas se dérober. Je rendrai compte inchallah à qui de droit . C’est vrai que je suis un beau frère du Président de la République à 100% et je le revendique. Lui-même (ndlr, le leader de Pastef) est venu solliciter une audience au beau-frère. Il voulait que je fasse une intervention auprès du Président de la République pour son propre compte. Il m’a demandé une audience. Je l’ai reçu dans mon bureau pour une médiation auprès du Chef de l’Etat et devant témoin. Je ne vais pas entre dans les détails. Demandez le lui. C’est un jeune, j’espère que son esprit ne va pas lui jouer des tours comme avec les affaires Mercalex et Atlas », a-t-il dit en woloff.