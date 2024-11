(Vidéo) Equipe nationale du Sénégal – Me Augustin Senghor : « On aura un Coach d’ici… »

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé que le futur sélectionneur des Lions du Sénégal sera connu avant la fin de l’année. Me Augustin Senghor s’exprimait hier mardi soir après la victoire des Lions (2-0) devant le Burundi.



« Pape Thiaw confirmé ? La décision reviendra au comex (comité exécutif) qui va se réunir bientôt. Et d’ici la fin de l’année, on aura un coach. On veut gagner encore la CAN et Pape Thiaw fait partie de nos choix, on ne peut pas l’écarter puisqu’il a gagné le CHAN. Mais j’ose espérer que le comex fera le meilleur choix », a-t-il laissé entendre dans cette vidéo exploitée par Senego.