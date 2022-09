[Vidéo] Amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall: Aminata Touré parle de deal politique et va voter contre….

Aminata Touré n’est favorable à une amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade, comme l’a suggéré en conseil des ministres, Macky Sall. Notamment pour ce qui concernent le fils de l’ex Président Wade. "Karim Wade est condamné pour enrichissement illicite et il faut préciser qu'on amnistie des faits et non des personnes. Pour des faits extrêmement graves pour lesquels le droit a été dit, il faut dire qu'il s'agit d'un deal politique. Si cette loi passe à l'Assemblée je vais voter votre contre. Je me demande comment à 15 mois des élections présidentielles on peut soulever des affaires d'enrichissement illicite", affirme l'ancienne première ministre.

Pour Aminata Toure, « tout laisse croire que ce qui se joue c'est les 500.000 voix du parti démocratique sénégalais incarné par Karim Wade ».