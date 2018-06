Victoire sur la Pologne: "Un moment incroyable et extraordinaire", dit Macky SALL

"Croyez-moi, c’était un moment incroyable et extraordinaire", a réagi sur la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS, publique) le chef de l’Etat depuis les vestiaires des Lions, après avoir assisté au match, le premier du Sénégal dans ce mondial.



"C’est un sentiment indescriptible qui m’anime. D’abord, c’est la première fois que j’assiste à un match de la coupe du monde, et ça a coincidé avec le moment où toute l’Afrique attendait que le Sénégal sorte vainqueur de ce match pour sauver l’honneur", a ajouté le chef de l’Etat.



Partageant le sentiment qui l’a animé tout au long de la compétition, Macky Sall lance : "J’étais assis à côté d’Augustin Senghor [préisdent de la Fédération sénégalaise de football] et on a participé indirectement au match en donnant des coups de pied, etc."



Félicitant le sélectionneur Aliou Cissé pour le travail "exceptionnel" qu’il a abattu, le chef de l’Etat a appelé à "continuer à y croire, car manifestement on est l’une des meilleures équipes de cette coupe du monde".



"On y croit et maintenant, le reste c’est le travail du coach et des joueurs. Ils vont visionner à nouveau le match pour voir ce qu’il y a à améliorer. Le prochain match, je souhaite avec l’aide de Dieu que cela se passe comme ça avec une belle victoire", a ajouté Macky Sall.



Le chef de l’Etat dit avoir vécu ce match avec "beaucoup de pression, de peur, de stress mais avec beaucoup de joie à la fin".



"Je félicite le coach et les joueurs en leur disant que le peuple sénégalais, sans exception, est derrière eux", a-t-il conclu.