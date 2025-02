Vente d’immeubles de l'État par Macky Sall : Pape Malick Ndour confirme les conclusions de la Cour des comptes, mais…

Dans le dernier paragraphe de la page 34, le rapport de la Cour des comptes a révélé que l'ancien président de la République, Macky Sall, aurait vendu le bâtiment administratif et l'École nationale de la Douane.



En apportant des précisions sur cette affaire, Pape Malick Ndour a confirmé cette information tout en insistant sur le fait que ces biens immobiliers appartenaient à l'État du Sénégal, auquel la loi confère le droit de vendre.



"Ce bien a été vendu à la Sogepa. La Cour elle-même n'émet aucun grief sur la vente, car d'une part, la Sogepa est une société nationale détenue exclusivement par l'État, et d'autre part, l'article 4 de la loi n°2022-36 du 22 novembre 2022 permet le transfert par l'État à la Sogepa par cession, à titre gratuit ou onéreux, ou par tout autre mode, des droits et immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social. Ces biens appartenaient à l'État et l'État avait le droit de vendre ou de ne pas vendre ces biens. Maintenant, si l'État, qui est propriétaire de ces biens, a décidé de les vendre à une société publique, je ne trouve rien d'opaque à cela."