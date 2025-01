«Venir à Pastef en janvier 2019 et...» : Ansou Sambou dézingue Fadilou Keïta

Pastef sous tension. Fadilou Keïta, le Directeur de campagne de Ousmane Sonko lors les élections législatives du 17 novembre dernier, en prend pour son grade. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) est vertement critiqué par son camarade de parti, Ansou Sambou. Ce dernier lui reproche sa dernière sortie sur la nomination polémique de Aoua Bocar Ly Tall au CNRA.



« Au-delà de nos erreurs, ce qui s’est passé hier me semble extrêmement grave pour la viabilité du "Projet" pour lequel nous nous battons. Ce "Projet" ne peut pas se résumer à la seule personne d’Ousmane Sonko même s’il en est le porte-étendard. Nous nous sommes tous battus avec la même dignité, la même ferveur et avec une implication parfaite. Nos places au sein de Pastef-Les Patriotes ne nous sont pas offertes et ceux qui sont dans certaines instances du parti le savent… », s'est démarqué Fadilou Keïta.



Repris par Les Échos, Ansou Sambou ne l'a pas raté. «Venir à Pastef en janvier 2019 et dire que ta position à Pastef ne t'a pas été offerte, c'est faux. Cette position t'a été offerte gracieusement et sans mérite», réplique le Pastéfien. Qui assène : «Si c'est la compétence, tu es parmi les moins capés ! Si c'est l'engagement et le mérite, tu es le dernier arrivé et tu n'as pas vécu une injustice plus cruelle que nous, autres. À ton arrivée dans Pastef en 2019, tu n'avais aucun poste. Tu as approché le COPIL (devenu Bureau politique) jusqu'en 2022, année à laquelle le président Sonko t'a désigné sans Congrès comme tous les autres au sein de son cabinet de président de parti.»



«Il y a même d'anciens ennemis devenus membres du Bureau politique. Faut savoir raison garder !

Aucun examen, aucun concours, aucune élection n'a placé les responsables de ce parti dans le Bureau politique qui te fait tant parler et revendiquer un statut de leader de Pastef voire une "icône politique". [...]», embraye-t-il.