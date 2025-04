Vague d’arrestations : un directeur a pris la fuite en quittant le pays

Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre les personnes soupçonnées d’arrangement avec l’orthodoxie dans l’utilisation des fonds Force Covid-19. L’affaire est confiée à la DIC, qui a lancé une vague d’arrestations et envoyé une flopée de convocations, ce mardi 15 avril. Parmi les suspects, les Dage de plusieurs ministères sous l’ancien régime. Mais parmi ceux-ci, il y en a un que les enquêteurs ne sont pas prêts de voir.



Il s’agit de l’ancien Dage du ministère des Mines et de la Géologie Alassane Diallo. Selon Les Échos, ce dernier «a pris la poudre d’escampette», «il a quitté le pays depuis belle lurette». L’un des fournisseurs lié à son dossier «a été arrêté et déféré au parquet hier», signale le journal. Qui informe, citant ses proches, qu’«il est prêt à rembourser rubis sur ongle les quelque 70 millions de francs CFA environ qui lui sont imputés».