"VOTRE VISION VA BIEN AU-DELA DE DIAMNIADIO"

Le Président du parti Rewmi et par ailleurs, Président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Idrissa Seck n’a pas tari d’éloges à l’égard de son allié, le Président Macky Sall. À l’ouverture du Conseil présidentiel ouvert ce jeudi 9 février à Thiès, Seck est revenu sur la question des « travaux du pont enjambant le fleuve Sénégal pour nous relier à la République soeur de Mauritanie et nous conduire vers Tanger et à quelques kilomètres de l’Europe, par voie terrestre ».



Mieux, il a fait le focus sur l’agenda diplomatique du Président Sall. « Je vous ai vu vous battre avec élégance et fermeté pour défendre les intérêts de l’Afrique dans le monde, en Occident, comme en Orient. Comme en atteste votre récente visite à Poutine pour que la guerre russo-ukrainienne n’impacte pas les populations africaines », affirme-t-il. Avant de conclure pour dire : « Vous avez fait la preuve que votre vision va bien au-delà de Diamniadio ».