VISITE: Tête-à-tête entre Macky SALL et Vladimir POUTINE

SENXIBAR- Le chef de l’Etat Macky Sall a eu un tête-à-tête avec son homologue russe Vladimir Poutine, ce mercredi après-midi, au Kremlin, a appris l’APS du Pôle communication de la présidence sénégalaise.



Le renforcement de la coopération économique entre Dakar et Moscou dans plusieurs secteurs, en particulier la pêche, l’industrie et l’énergie, a été au cœur des discusions entre les deux dirigeants, souligne un communiqué parvenu à l’APS.



Invité par la FIFA, le président de la République séjourne en Russie depuis dimanche dernier pour les besoins de la Coupe du monde 2018 à laquelle participent l’équipe nationale. Le président Sall a assisté mardi à la victoire (2-1) des Lions sur la Pologne lors de leur première sortie dans la compétition.



Selon un communiqué de la présidence sénégalaise, "le Chef de l’Etat prendra part, le 29 juin, au Forum international d’Assilah (Maroc), où il présentera une communication sur l’intégration africaine’’.



Il participera ensuite au Sommet de l’Union africaine (UA) les 1er et 2 juillet, à Nouakchott (Mauritanie).

AAD Senxibar

