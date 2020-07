(VIDEO - PHOTO) COMPTE RENDU - Programme de Réhabilitation de la Grande Mosquée de Tivaouane et du développement socio-économique de la Hadara Malikiyya - Serigne Babacar Sy Mansour reçoit le Comité de Pilotage

Sous l’autorité du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, le comité, JAMA-ATOUN-NOÙR ASSOUNIYA ( Cercle de la Lumiére et de la Tradition Prophétique), en charge de la réhabilitation de la Grande mosquée de Tivaouane, s’est réuni ce samedi 11 juillet 2020 à Tivaouane, sous la conduite de son coordonateur Mouhamadou Makhtar Cissé, El Hadj Bokar Ndiaye, Famara Ibrahima Sylla, Abdoul Aziz Mbaye Mame Fama, Moulaye Abdoul Aziz Mbaye, Modou Syll, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou. Étaient absents: Dame Diop Mansour , Malick Sarr et Serigne Mbaye Badiane.



La famille de Seydil Hadj Malick Sy était représentée par Serigne Mame Ousmane Sy Habib, Serigne Mansour Sy Djamil, Serigne Cheikh Tidiane Sy Mansour, Serigne Moulaye Sy Habib, Serigne Cheikh Tidiane Sy Habib, Serigne Habib Sy Mansour.



Cette rencontre, avait pour but d’élargir son champ d’actions, d’informer sur l’état d’avancement des démarches entreprises depuis novembre 2019.



Elle a aussi été l’occasion pour le comité sur instruction du Khalif General des Tidianes, de recevoir et de fusionner avec une autre force au front,

« Ligueyal Mame Maodo ». représentée lors de cette première rencontre par son comité d’initiative, notamment: Demba Diop Sy, Momar Ndiaye, Cheikh Oumar Sy Djamil , Cheikh Tidiane Sy Al Amine, Mame Ousmane Sy Djamil, Serigne Mbaye Sy Maodo, El Hadj Gora Seck, Abdoul Aziz Alé Ndiaye , Mame Oumar Ndiaye , Pape Makhtar Lo, Cheikh Tidiane Samb, Bara Seck (Excusé).



En effet, le groupe « Ligueyal Mame Maodo », composé aussi d’entrepreneurs Tidianes et d’autres petits fils de Seydi El Hadji Malick Sy, avait entamé en novembre 2019 de larges réflexions en vue des enjeux, pour la production de la note conceptuelle d’un programme de mise en place d’infrastructures et de réalisation de programmes socio-économiques pour la Hadara Malikiyya.



En marge de cette rencontre d’échanges, les deux entités ont décidé de mutualiser leurs forces pour l’intérêt de la Hadara autour de l’initiative du Khalif General des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour.



A noté que cette initiative d’élargissement ne se limite pas seulement à «Ligueyal Mame Maodo», mais à toutes les forces vives et ressources de la Hadara, d’où la présence d’autres personnalités.



A l’issue de cette entrevue, le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour a reçu tous les membres de ce nouveau comité.



Par ailleurs, Serigne Babacar Sy Mansour rappelle à tous les disciples que seul ledit comité est habilité à recevoir des fonds et à faire des collectes destinées aux Travaux de la grande mosquée et autres programmes qui s’en suivront .



Ces fonds iront directement dans un compte, à partir d’une plateforme digitale qui sera lancée très prochainement.