VIDEO - Me Wade: "Sidy Lamine était un journaliste courageux, qui affrontait à la fois le pouvoir et l'opposition".

Venu présenter ses condoléances à la famille de l'ex-patron du Groupe Walfadjri, Me Abdoulaye Wade a déclaré que Sidy Lamine Niasse a démontré à la face du Sénégal et du monde, qu'un journaliste devait être courageux et affronter à fois le pouvoir et l'opposition.

La Rédaction

