Senxibar

VIDEO: LA SÉDENTARITÉ TUE AUTANT QUE LE TABAC

La sédentarité augmente les risques de maldies métaboliques, cardiovasculaires, d'avc et même serait la cause de certains cancers. 3,8% des décés seraient liés à une position assise de plus de 3H par jour.





AAD Senxibar

