[VIDÉO]- BARTHELEMY DIAS À SA SORTIE D’AUDITION : « ON M’A CONVOQUÉ POUR VOL DE TÉLÉPHONES ! »

Le maire de Mermoz sacré cœur a déféré, ce mercredi, à la convocation des éléments enquêteurs du commissariat de Point E suite à une plainte qui a été déposée contre lui. L’audition a duré plus de trois tours d’horloge. A sa sortie, le maire de Mermoz Sacré Cœur a fait savoir qu’il a été convoqué pour vol de téléphones portables et de violence exercée sur des employés de la société SERTEM (Société qui assure les travaux sur le terrain litigieux sur la Corniche). Ce qu’il qualifie de « diversion et de provocation ».