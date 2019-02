Flash actualité - Dernière minute

(VIDEO) ABDOULAYE WADE : « NOUS AVONS DÉCIDÉ DE NOUS OPPOSER À LA TENUE D’UNE ÉLECTION ENTIÈREMENT FABRIQUÉE »

Dans un message de vidéo de 13 minutes, l’ancien président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade, s’est exprimé. Alors qu’il est annoncé au Sénégal ce jeudi, 7 février 2019, le leader du Parti démocratique sénégalais a choisi de parler via un message enregistré et diffusé ce mardi, en début de soirée, sur une chaine YouTube. Vêtu d’un boubou traditionnel aux couleurs de son parti, Me Wade a dressé un portrait sombre de la situation du Sénégal et dit répondre aux sollicitations de nombreux compatriotes. C’est pour leur annoncer sa décision « de s’opposer à la tenue d’une élection » qu’il juge « entièrement fabriquée ».

La Rédaction

