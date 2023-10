VERS UNE AUGMENTATION DU PRIX DU PAIN

Amadou Gaye, président de la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal agite un risque d’augmentation du prix du pain. Pour justifier cet état de fait, il a pointé du doigt la cherté des factures de l’électricité et des autres intrants. « Nous vivons une situation inexplicable sur la situation de la production du pain. Nous ne comprenons pas la hausse de l’électricité qui a multiplié nos problèmes par 3. La hausse aussi des autres intrants font beaucoup de mal. C’est pour cette raison que les boulangers ont décidé d’arrêter la production pour parler à l’Etat et aux populations », a-t-il déclaré. Avant d’enchaîner : « nous allons tenir une conférence de presse pour discuter des prix et une augmentation sur le prix du pain n’est pas à exclure ».