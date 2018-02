Senxibar

Usurpation de fonction: Une dame se fait passer un agent des douanes

SENXBAR- Encore un faux douanier ! Cette fois-ci c’est une dame du nom de Ndèye Marième Coly alias Rose qui se faisait passer pour un agent de la Douane rapporte l'AS. Avec son acolyte Abdou Gaye, ils sont poursuivis pour escroquerie au préjudice de Coumba Diagne. Ils encourent 2 ans dont un an ferme. L'affaire sera vidée aujourd'hui. Revenant sur les faits, il faut relever qu’Abdou Gaye a appâté la victime Coumba Diagne au Môle 2 du Port autonome de Dakar, avant de la conseiller de s’activer dans le commerce de blé. Pour lui faciliter la tâche, Abdou lui présente une certaine Rose qui se faisait passer pour un douanier officiant au Môle 2. Les deux prévenus réussissent ainsi à lui soutirer 6, 750 millions de francs. Ayant eu des suspicions, elle a exigé le remboursement intégral de son argent. Devant la barre, l'avocat de la partie civile, Me Assane Dioma Ndiaye a réclamé 4 millions pour tout préjudice causé. Dans son réquisitoire, le ministère public a estimé qu’ils sont coupables de d'escroquerie et a requis 2 ans dont 1 an ferme à leur encontre.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre