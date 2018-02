Senxibar

Usurpation de fonction: Ils se réclamaient de la Dic

C’est la saison des usurpations de fonction. Le faux douanier, qui a ouvert le bal ces dernières semaines, a pris 4 ans. Malgré tout, ceux qui se prennent pour des agents qu’ils ne sont pas, ne s’arrêtent pas.



À Mbour, un individu a fait croire à sa copine qu’il était un policier en poste à Thiès. C’est à la suite d’une tentative avortée de reconquête de la dame, qui venait de le plaquer, que sa manœuvre a éclaté. Auparavant, il y a eu l’affaire du faux gendarme démasqué à Diamniadio.



Dans son édition de ce samedi, Enquête rapporte une affaire de faux flics. Il s’agit de D. Ndao et S. Sané, respectivement, agriculteur et agent de sécurité. Ils se faisaient passer pour des inspecteurs de la Dic.



Ils ont failli réussir leur coup. Ils ont été appelés à la rescousse par leur ami, A. Kane, gérant d’une station-service, qui voulait reprendre sa maison donnée en location. Ils avaient pour mission d’intimider le locataire, qui ne voulait pas quitter la demeure dans les délais fixés par A. Kane.



D. Ndao et S. Sané décident de se faire passer pour des inspecteurs de la Dic. Ils appellent le locataire à tour de rôle pour lui demander de vider les lieux sous peine d’avoir des ennuis avec la police. Ce dernier, pris de peur, déménage.



Cependant le malheureux décide de porter l’affaire devant la justice. Il se confie à des enquêteurs de la Dic, de vrais policiers cette fois-ci. Selon Enquête, ceux-ci n’eurent aucun mal à coincer les mis en cause.



Le trio a été déféré au parquet. D. Ndao et S. Sané sont poursuivis pour usurpation de fonction tandis qu’A. Kane devra répondre du délit de complicité d’usurpation de fonction.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre