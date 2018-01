Sport

Uso-Linguère : La Ligue pro rejette la demande de report des Ouakamois

Uso-Linguère, prévu dimanche au stade Alassane Djigo de Pikine et comptant pour la 10e journée de Ligue 1, aura bien lieu. La demande de report introduite par les Ouakamois a été rejetée par la Ligue pro.



Hier, vendredi 26 janvier, à la demande des dirigeants de l’Uso, les deux parties ont tenu une réunion de trois heures. «Nous avons discuté de leurs difficultés pour établir les licences et (de la possibilité de) décaler le match contre la Linguère, informe Ndoffène Fall de la Ligue pro, repris par Stades. (…) Ils pourront, tout le weekend, confectionner les licences. Le match de dimanche est confirmé.»



Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, le président de l’Uso, Abdoul Aziz Guèye, acquiesce : «(…) Il était nécessaire qu’on nous laisse le temps de faire nos licences et de parler à nos supporters. Malheureusement, la Ligue ne nous a pas laissé le choix.»



L’Uso prend le train de la Ligue 1 en marche. Suite au drame de Demba Diop, qui a fait 8 morts le 15 juillet dernier, elle avait été suspendue pour 5 ans et reléguée en division régionale. L’équipe avait saisi le Tribunal arbitral du sport (Tas) pour la levée de ces sanctions. La juridiction de Lausanne lui a donné gain de cause.



Les Ouakamois voulaient, suite à leur réhabilitation, un report de leur première sortie en Ligue 1. La Ligue pro a rejeté leur demande.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre