Urgent: Tange Tandian arrêté pour “détournement de fonds publics” et déféré au parquet

Le défilé des présumés «délinquants financiers» continue de plus belle à la Division des Investigations criminelles de Dakar. A en croire des informations vérifiées par Kéwoulo de nombreuses personnalités ayant géré ou bénéficié des fonds dits “Forces Covid 2019” sont actuellement en audition. Tange Tandia qui a manqué à l’appel des enquêteurs hier s’est présenté.

Elles sont toutes entendues sur la manière dont elles ont reçu et distribué des montants qui leur avaient été alloués par le gouvernement. Et ces sommes données par des chèques de trésor étaient destinées à venir en aide à des professionnels impactés par l’arrêt de leurs activités, lors de la période de confinement. Attendu hier à la rue Cardes, le journaliste et patron de Vipeople avait rendez-vous, hier, avec les policiers. Mais, “en voyage”, il avait promis de venir répondre ce matin aux enquêteurs. Chose faite. Entendu par les limiers, les réponses données par le journaliste ne semblent pas avoir convaincu les hommes du commissaire Elhadji Baity Sène.



Ces derniers qui semblent être très actifs depuis hier ont décidé faire cesser les va-et-vient du journaliste. Comme ses compagnons d’infortune, de la première vague arrêtée hier, Demba Mody Tandja a été arrêté aujourd’hui. Aussitôt, il a été remis dans le panier à salades pour rejoindre la Cave du tribunal de Dakar. A noter que tout ce beau monde a été arrêté à la demande du parquet du pool judiciaire financier. Et ce dernier a exploité un rapport de la Cour des Comptes sur des activités liées à la gestion du président Macky Sall. Ce rapport brulant fait partie des nombreux dossiers à scandales sur lesquels, l’ancien président, avait “mis son coude.”