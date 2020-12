Urgent / Tambacounda : Le sous-préfet de Koulor retrouvé mort dans sa chambre.

Le corps sans vie du sous-préfet de Koulor, Papa Ibrahima Ndiaye, a été découvert dans sa chambre cet après-midi du 07 Décembre 2020.

Les causes du décès ne sont pas pour le moment connues.

Informé, le Gouverneur de la région de Tamba et le préfet du département, accompagnés du procureur, du commandant de légion de gendarmerie et du médecin chef de district, sont descendus sur les lieux du drame.



Le corps sera transporté cette nuit même à la morgue de l'hôpital régional de Tambacounda pour les besoins de l'autopsie. L'arrondissement de Koulor, se trouve dans le département de Goudiry dans la région de Tambacounda. Nous y reviendrons