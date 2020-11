Urgent : Me Moussa Diop démissionne de la coalition Macky 2012

Démission



“Compte tenu du fait que ma position gêne certains dans la coalition. Je me départis aujourd’hui officiellement du titre de coordonnateur de la coalition Macky 2012. La décision sera entérinée demain, jeudi. Deuxième chose, je démissionne de la coalition Macky 2012, qui est la coalition mère dans Benno Bokk Yaakar...” a déclaré Me Moussa Diop, ajoutant qu’il n’est plus un allié du Pr. Macky Sall.



L’opposition



“Sur le plan politique, si l’on ne partage plus certaines règles, il vaut mieux se séparer”, a affirmé Me Moussa Diop pour justifier sa décision. L’ancien Dg de Dakar Dem Dikk d’informer qu’il est en pourparlers avec d’autres leaders, mais ne confirme pas son ralliement dans le camp de l’opposition.