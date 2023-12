Urgent : La Cour suprême programme le procès Sonko vs Mame Mbaye Niang

La Cour suprême du Sénégal a fixé au 4 janvier 2024 l’examen du pourvoi en cassation dans l’affaire opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko avait été condamné en appel à six mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique, ainsi qu’à payer 200 millions de francs CFA en dommages-intérêts. Cette décision, si confirmée, pourrait entraîner l’inéligibilité de Sonko et sa radiation définitive des listes électorales.



Cette affaire est distincte d’une autre controverse impliquant Ousmane Sonko, dans laquelle l’État sénégalais a tenté de le radier des listes électorales pour une condamnation dans une affaire différente.