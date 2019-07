Urgent : Aliou Sall convoqué à la Dic demain…

Une convocation qui entre sûrement dans le cadre de l’enquête sur les révélations de la BBC, à propos des contrats pétroliers et gaziers accordés à Petro-Tim, et sur la fuite du rapport de l’Ige sur cette compagnie de l’homme d’affaires Frank Timis. D’après les informations, toujours de nos confrères, après Aliou Sall, la Dic va convoquer, “dans les prochains jours“, Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall, Ousmane Sonko, entre autres personnalités très en vue dans l’affaire des contrats pétroliers et gaziers sénégalais.