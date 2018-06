Senxibar

Université de Saint-Louis: Les étudiants de l’UGB poursuivent la grève illimitée

SENXIBAR- Un mois après la mort de l'étudiant Fallou SENE, tué par balle à l'Université Gaston BERGER(UGB) de Saint-Louis, ce n'est toujours pas l'accalmie à Sanar. Selon le quotidien l'AS, la Coordination des étudiants de Saint-Louis ne décolère toujours pas contre le gouvernement du Sénégal qui tarde à donner l’identité du présumé meurtrier de leur camarade Fallou Sène et de l’arrêter. Même si beaucoup d’eau a coulé sous le pont, les étudiants de l’Université Gaston Berger campent toujours sur leur position. Dans un communiqué, la Coordination informe les étudiants qu’elle tiendra une assemblée générale extraordinaire aujourd’hui. A cet effet, elle invite les étudiants à venir massivement à l’assemblée vu l’importance du message qui sera passé. Toutefois, la Coordination rappelle que le mot d’ordre de grève illimitée reste maintenu. Ils mettent en garde tout groupuscule qui tenterait de s’opposer au mot d’ordre. La Coordination est plus jamais déterminée pour la lutte pour la cause estudiantine.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre