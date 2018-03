Senxibar

Université-Humeur: Le SAES annonce 48H de grève renouvelables les 12 et 13 mars 2018

Le Syndicat autonome des enseignants du Supérieur (SAES) a annoncé un mot d’ordre de grève de 48 h renouvelables le lundi 12 et le mardi 13 mars 2018, a appris l’APS.



"Aucune évolution positive (n’a) été notée au sujet de la convocation de la séance plénière SAES-Gouvernement de validation des résultats issus des différentes réunions de commissions mises en place par Monsieur le Premier ministre", selon le syndicat qui dénonce, dans un communiqué, "le mutisme des autorités".



Le SAES demande à ses militants "de surseoir à toutes les activités pédagogiques et à toute participation à des activités administratives et réunions" et rappelle que "les formations payantes, doivent absolument être suspendues".



AAD Senxibar

