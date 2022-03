Un malheur est survenu, hier, lors de l’inauguration du stade Abdoulaye Wade. Hayrettin Eren, chef de la sécurité du Président Erdogan, est mort au cours de la cérémonie. D’après Vox Populi qui donne la nouvelle, il est décédé après avoir piqué une

Dakar a été une destination privilégiée ces derniers jours. Beaucoup de personnalités du monde politique, sportif et culturel étaient invités à l’inauguration du stade Abdoulaye Wade. Mais l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) a reçu un invité indésirable qui avait par devers lui de la drogue dure. « La Cellule aéroportuaire anti -Trafics (Caat) a saisi, le lundi 21 février 2022 à 17h 53mn, 3,9kg d’héroïne pure sur une ressortissante sud-africaine arrivée à Dakar à bord d’un avion d’une compagnie aérienne étrangère », informe la Division de la Communication et des Relations publiques des douanes.



Un communiqué publié dans la soirée indique que « les éléments du Lieutenant des Douanes Boucar Seck, ayant ciblé la passagère en question sur la base de l’analyse de ses documents de voyage, des incohérences dans ses déclarations et du contenu de ses bagages, ont procédé à une fouille approfondie et au passage desdits bagages au scanner ». La Douane d’ajouter : « Cette opération a permis de déceler un double fond contenant de la matière organique. Après l’ouverture du double fond, les agents ont découvert de la poudre blanche et des granulés qui ont été testés positifs à l’héroïne pure par le laboratoire de la Police technique et scientifique. Le poids total du produit est de trois kilos neuf cent grammes (3,9kg). » L’enquête suit son cours en « parfaite synergie avec l’Ocrtis et le Parquet de Mbour ».