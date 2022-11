Un détournement de six milliards secoue Orabank

Tous les agents d’Orabank Sénégal concernés par l’octroi de crédits et l’ouverture de comptes sont convoqués à la DIC, qui enquête sur le détournement de six milliards de francs CFA au préjudice de la banque. L’argent a été pompé à travers la mise en place de plusieurs lignes de crédits au profit d’un client détenant plusieurs comptes à Orabank. Ce dernier a encaissé les fonds sans jamais rembourser un franc.



Des sources de L’Observateur, qui parle de cette affaire dans son édition de ce jeudi, soupçonnent des complicités internes. «Une personne peut ouvrir plusieurs comptes dans une banque, mais il ne peut pas bénéficier d’un prêt bancaire pour tous ses comptes», signale l’une d’elles.



Orabank Sénégal a déposé une plainte contre X. En attendant les conclusions de l’enquête de la DIC, le nouveau directeur général de la banque, Michel Kofi Dorkenoo, qui a succédé au Français Luc Morio, a pris des mesures conservatoires. L’Observateur renseigne qu’il a limogé quatre cadres de la banque impliqués dans l’octroi des crédits incriminés. Il a suspendu le Comité chargé des crédits ; les décisions relatives aux prêts étant désormais soumises à la maison-mère à Lomé, au Togo. D’autres cadres intervenant dans les crédits ont reçu des avertissements et vont passer devant les enquêteurs de la DIC.