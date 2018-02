Un an après la mort d'Elimane TOURE: La famille réclame toujours justice

Les membres de la famille d’Elimane Touré réclament toujours justice. Pour manifester leur courroux, ils ont sillonné les rues de la banlieue, arborant des brassards rouges et des pancartes, pour interpeler les autorités sur le meurtre ‘’déguisé en suicide’’de leur fils. «Voilà qu’un an, jour pour jour, qu’Elimane est mort dans les locaux de la police du Port Autonome de Dakar. Les enquêtes qui ont été menées n’ont jusque-là rien révélé sur les vraies causes de son décès », a martelé El Hadj Alé Seck, oncle du défunt et porte-parole de la famille, entouré de parents et proches de la victime. La station-service de Yeumbeul Nord a été leur point de chute après avoir arpenté les artères de la banlieue. Pour M. Seck, « Élimane Touré a été arraché à leur affection par un certain «Big Boss» qui est le commanditaire des faits. Il a soudoyé les fics pour éliminer Elimane.» «Depuis le début, le commanditaire vaque librement à ses occupations dans les rues de la banlieue, sans être inquiété. L’assassin commanditaire se refugie derrière des sacrifices, derrières des dons de lait, pensant échapper à la justice. Justice doit être faite pour que les policiers qui ont froidement assassiné Elimane et qui ont reçu de l’argent soient arrêtés», peste-t-il. A l’en croire, ces actes n’honorent pas la police nationale. « Ils doivent être chassés de ce corps et sévèrement punis », a martelé El Hadj Alé Seck. D’après toujours le porte parole de la famille de la victime, «les deux filles du défunt restent sans connaitre le sort qui est réservé au tueur de leur père. Nous ne pensons pas utiliser un moyen violent ni faire justice nous-mêmes. La justice sénégalaise étant une référence et indépendance, notre combat se limite à des moyens légaux et autorisés ».



Allant plus loin, M. Seck d’ajouter : « nous interpelons les organisations des droits de l’homme. Nous voulons que la gendarmerie prenne les choses en mains car « Big Boss » qui est le principal tueur commanditaire, a été surpris en train de donner de l’argent aux policiers. Nous ne voulons pas que l’affaire se termine comme l’affaire d’Abdoulaye Wade « Yingou », qui avait été lui aussi trouvé la mort dans les locaux de la police. Sur le certificat de genre de mort d’Abdoulaye, ce sont les mêmes écritures qui ont été mentionnées pour le cas d’Élimane. La prison dans laquelle il est mort n’avait pas de lit ni de matelas, encore moins de drap. Les déclarations des personnes qui devaient témoigner sur cette affaire sont contradictoires ».



Omerta dans la famille du mis en cause



Au domicile de la personne accusée par la famille Touré, personne n’a voulu se prononcer sur le sujet. Deux bonnes dames ont été trouvées sur les lieux et un jeune homme âgé d’une vingtaine d’année et fils du mis en cause. On nous signale que « Big Boss », commanditaire de la mort d’Élimane Touré, était sorti. Des agents de police interrogés estiment que « la victime est morte par suicide, il y a un an ». Une thèse que la famille Touré rejette, en dénonçant que son fils a été sauvagement tué. Il faut rappeler qu’Élimane avait des altercations avec « Big Boss », un transitaire comme lui et qui avait ordonné à la police d’aller le cueillir chez lui un dimanche.