Ucad : Le corps sans vie d’un Sdf découvert près du « Couloir de la mort »

Le corps sans vie d’un homme a été découvert ce samedi près du mur de clôture de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il s’agit d’un Sans domicile fixe (Sdf) dont la dépouille a été trouvée, dans l’après-midi, gisant tout près des grillages situés presque à l’angle du ‘’Couloir de la mort’’. Ce, à un jet de pierre de la Librairie Clairafrique Cheikh Anta Diop.



La dépouille a été évacuée par les éléments de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers après constatation du Commissaire de police du Point-E. Lequel, aidé par des soldats du feu et quelques agents du Groupement mobile d’intervention en faction près de l’Ucad, ont pu procéder à la fouille des bagages du défunt pour son identification. Des fouilles opérées sur les poches du Sdf qui gisait à même le sol couché sur le dos et le visage face aux cieux.



Outre la fouille corporelle, les sacs que la victime gardait tout près de lui n’ont pas été épargnés. Les policiers et les Sapeurs-pompiers équipés de gants en latex ont passé au peigne fin les lieux. Cela, sous le regard des passants qui avaient formé un demi-cercle autour des agents en train de faire les formalités d’usage pour procéder à l’enlèvement. Et c’est vers 18 heures 30 que l’ambulance a fini d’embarquer le corps sans vie du Sdf en direction de la morgue. Tout ce beau monde a fini par quitter les lieux laissant sur place quelques objets du défunt après le départ de l’ambulance.