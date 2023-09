UNE PIROGUE ARRAISONNÉE AVEC PLUS DE 5O MIGRANTS CLANDESTINS

La gendarmerie de Cayar a été alertée par la présence d’une pirogue dans la même localité de pêcheurs avec à bord des candidats à l’émigration irrégulière. Les hommes en bleu ont réussi à mettre la main sur une cinquantaine de personnes. Ces dernières sont présentement à la brigade de recherche de Thiès, selon notre source.



Les choses se sont passées, d’après toujours notre source, dans la nuit du lundi au mardi. Les même informations signalent également qu’un véhicule de la gendarmerie a été brûlé suite à des altercations. Joint au téléphone, des responsables pêcheurs de Cayar disent avoir perdu leur vedette de surveillance et son moteur 40 chevaux. Et la vedette et le moteur ont été aussi brûlés