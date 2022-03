UNE BASE REBELLE TOMBE ENTRE LES MAINS DE L’ARMÉE

Une base rebelle située dans le nord Sindian vient de tomber sous l’escarcelle de l’Armée, nous signale notre correspondant à Ziguinchor. Un assaut qui fait suite à l’attaque de l’armée, depuis hier dimanche, des positions rebelles de Salif Sadio.

« Dans le cadre de leurs missions régaliennes de sécurisation des personnes et des biens, les Armées ont lancé, le dimanche 13 mars 2022, une opération dont l’objectif principal est de démanteler les bases de la faction MFDC (Mouvement des forces démocratiques de la Casamance) de Salif Sadio situées le long de la frontière nord », précise le communiqué de la Dirpa rendu public hier dimanche.



Le document ajoute que "cette opération vise également, à détruire toutes les bandes armées menant des activités criminelles dans la zone et à neutraliser toute personne ou entité collaborant directement ou indirectement avec elles."

L’Armée reste « déterminée à poursuivre ces actions de sécurisation et à préserver, à tout prix, l’intégrité du territoire national » surtout après « le sanglant accrochage » qui a lieu dans la même zone, il y a un mois, faisant des morts dans les rangs de l’armée et la capture de sept militaires par Salif Sadio.