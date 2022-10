UN MARABOUT FAIT DÉTRUIRE UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE

C’est sur un ordre de leur marabout que les prévenus Cheikh Béthio Sène et Amadou Ndiaye ont détruit le mur de clôture de la maison de Daouda Thiam, propriétaire d’une parcelle à Malicounda Est. Ils ont nuitamment agi sur "ndigeul" de leur guide Serigne Saliou Thioune. « Mon client a tous les documents administratifs. Et il y a des individus qui méprisent la loi et qui se permettent, sur ordre de leur marabout, de détruire sa propriété. C’est grave.



Mme la Présidente, en avril 2012, il y a eu mort d’homme sur la base d’un ndigeul. L’occasion vous est donnée de sévir. Les prévenus ne se sont même pas présentés à la barre », martèle l’avocat de la défense. « Mon client n’a violé aucune loi. Ces individus ne peuvent pas se faire justice eux-mêmes. Je demande une application rigoureuse de la loi contre cette justice privée », a ajouté l’avocat de la défense qui n’a pas demandé des dommages et intérêts. L’affaire a été mise en délibéré pour être jugée le 8 novembre.