UN GAP DE 325 000 LOGEMENTS À COMBLER

Le logement social reste une préoccupation majeure chez les autorités étatiques. Les régimes se succèdent avec un déficit de logements toujours aussi accru. Le gap est énorme. C’est ce qui justifie la mise en œuvre du programme 100 000 logements, initié par l’Etat du Sénégal. Ce projet de l’Etat du Sénégal a été au cœur du 3e salon international de l’Habitat du Logement et de la Construction du Sénégal.



Ce salon, devenu un événement phare sur le calendrier des événements internationaux du Sénégal, a choisi cette année le thème : « La politique du logement, un levier de croissance économique ». Venu présider la cérémonie d’ouverture de la rencontre, au nom du chef de l’Etat, le Secrétaire général de la présidence, Mouhammed Boun Abdallah Dionne a salué l’initiative qui permet de trouver des solutions durables au problème du logement. « Entre 2014 et 2018, en moyenne, près 5000 unités d’habitation ont été construites au Sénégal.



Ce qui est très peu. « Mais c’est beaucoup plus que la production antérieure qui tournait autour de la moyenne annuelle de 1000 logements », a-t-il rappelé. Selon lui, ce gap sera difficile à combler d’où la nécessité d’élaborer des programmes et politiques allant dans le sens de réduire les bidonvilles. « À ce rythme, le déficit de logements estimé 320 000 (depuis 2013), ne pourrait jamais être comblé, surtout s’il se creuse à concurrence de 12. 000 unités chaque année. Si rien n’est fait, l’accès à un logement décent restera possible pour la majorité des Sénégalais. Surtout ceux à revenue faible et les bidonvilles continueront à prospérer ».



L’ancien Premier ministre note également que « le chef de l’Etat a engagé le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, à mettre le programme ’’zéro bidonville ’’pour éradiquer les quartiers spontanés mais aussi accroître, sensiblement, la production de logements sociaux au profit des couches sociales les plus défavorisés ».