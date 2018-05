UGB: Le nouveau recteur officiellement installé

Le nouveau recteur a notamment été installé par le directeur de l’enseignement supérieur, Olivier Sagna, à l’issue de sa passation de service avec son prédécesseur, le professeur Baydalaye Kane.





Le Pr Kane a été limogé à la suite de la mort de Mouhamadou Fallou Sène, un étudiant originaire de la région de Diourbel, mortellement atteint par balle lors d’échauffourées avec des gendarmes dans le campus social de l’UGB.





‘’ Je reste ouvert à la concertation et au dialogue pour un apaisement de l’espace universitaire et pour l’amélioration des conditions d’études afin que les activités pédagogiques et de recherche reprennent au plus vite’’, a réagi le nouveau recteur après son installation.





Il a, à cet égard, invité les étudiants de l’Université de Saint-Louis à regagner les amphithéâtres, appelant par la même occasion toute la communauté universitaire à œuvrer pour un dépassement de cette crise née de la mort de Fallou Sène.





Ousmane Thiaré a en outre souligné la nécessité de faire une évaluation des dégâts occasionnés au rectorat et à d’autres services des évènements survenus le 15 mai dernier.





Cette évaluation sera faite en collaboration avec les services du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation avant une reconstruction des locaux endommagés, a-t-il laissé entendre.