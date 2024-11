UCG: L'État promet de verser trois milliards dès la semaine prochaine, les concessionnaires du nettoiement suspendent leur mot d'ordre

Après trois jours de grève, les concessionnaires du nettoiement ont annoncé avoir mis fin à leur mouvement d'humeur. Cette décision fait suite aux négociations avec l'État qui a promis de verser un acompte de trois milliards et demi d'ici la semaine prochaine.

‘’À la suite des concertations avec les autorités en charge du secteur, des engagements salutaires ont été pris pour procéder au paiement de la dette à hauteur de 40 a 50 % avant le 31 décembre 2024 et mettre en place un plan d'apurement complet du solde de la dette au plus tard le 31 mars 2025. Appréciant à sa juste valeur cette importante volonté politique en cours de réalisation et conscients des impératifs liés aux services du nettoiement, nous avons décidé de reprendre ce jour nos prestations sur toute l'étendue du territoire national et assurons toute notre confiance aux autorités quant à la bonne diligence et exécution de ce plan propose et consigné sur procès-verbal’’, a déclaré Boubacar Diallo, secrétaire général du Collectif des concessionnaires du nettoiement sur la Rfm.