UCAD: Le ministre Mary Teuw Niang persona non grata

SENXIBAR- La visite du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane aujourd’hui à l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) risque d’être mouvementé. Prévue ce jeudi, Mary Teuw NIANE ira pas en terre conquise. Selon l'AS, les quatre amicales de l’Ucad l’ont déclaré persona non grata dans l’espace universitaire. En effet, les responsables de l’amicale des Ecoles et instituts et les amicales des facultés des sciences techniques, des sciences juridiques et politiques et de Médecine se sont réunis, hier, jusque tard dans la nuit pour échanger sur la visite du ministre Mary Teuw Niane qui veut rencontrer tous les acteurs de l’université. Les étudiants déclarent à qui veut les entendre que la rencontre n’aura pas lieu à l’Ucad. Le motif de leur opposition, c’est le refus du ministre de les recevoir pendant toute l’année 2017, malgré les nombreuses requêtes qu’ils l’avaient adressées. D’après eux, tous leurs courriers sont restés sans réponse. En outre, ajoutent les responsables des amicales, ils sont conviés à la rencontre par le médiateur de l’Ucad par téléphone, la veille. En tant que porte-voix des étudiants, ils estiment que le ministère devait saisir les amicales par voie épistolaire. Pour tous ces faits, ils promettent de s’opposer à la rencontre.

